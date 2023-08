Lisa Müller holt den deutschen Sportschützen bei der WM in Baku einen Quotenplatz für die Olympia-Wettkämpfe 2024 in Paris.

Lisa Müller ( Weingarten) hat den deutschen Sportschützen bei der WM in Baku trotz des verpassten Finales im Dreistellungskampf der Gewehrschützinnen einen Quotenplatz für die Olympia-Wettkämpfe 2024 in Paris geholt. Wie schon im Vorjahr bei den Titelkämpfen in Kairo musste die 30-Jährige als ringgleiche Neunte beim Endkampf der besten Acht zuschauen, doch aufgrund von bereits zuvor sicheren Paris-Tickets für mehrere Finalistinnen konnte sich die beste Deutsche mit dem als Minimalziel ausgegebenen Quotenplatz trösten.

Unmittelbar hinter Müller belegte Anna Janßen ( Freising) ebenfalls mit 587 Ringen den zehnten Platz. Jolyn Beer ( Neustadt) erreichte mit 584 Ringen Rang 22. Im Teamwettbewerb ging das Trio des Deutschen Schützenbundes (DSB) auf Platz vier auch leer aus.