Die Europameister Isabel Gose und Lukas Märtens sind mit einem Sieg in die deutschen Schwimm-Meisterschaften gestartet. Gemeinsam mit Marius Zobel und Leonie Märtens sicherten sie sich am Donnerstag zum Auftakt in Berlin Gold mit der Mixed-Staffel des SC Magdeburg über die 4x200 m Freistil in 7:41,84 Minuten. Für Vize-Weltmeister Märtens war es der erste deutsche Meistertitel.

In Berlin startet Gose noch über die 1500 und 400 m Freistil. Märtens nimmt in der Hauptstadt nicht über seine Paradedisziplin teil, sondern tritt über 100 m und 200 m Rücken an. Über letztere Distanz qualifizierte sich der 21-Jährige am Donnerstagvormittag als Zeitschnellster der Vorläufe (1:59,39 Minuten) für das A-Finale am Nachmittag.

In der kommenden Woche steht für Märtens und Gose, die im vergangenen Jahr jeweils über die 400 m Freistil EM-Gold gewonnen hatten, die WM im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) auf dem Programm. Olympiasieger Florian Wellbrock verzichtet vor dem Saisonhöhepunkt auf die deutschen Meisterschaften.