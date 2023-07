Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch in ihrem dritten Finale eine Medaille verpasst.

Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch in ihrem dritten Finale eine Medaille verpasst. Nach den Plätzen sechs und sieben über 1500 und 400 m Freistil schlug die 21-Jährige aus Magdeburg über 800 m in persönlicher Bestzeit von 8:17,95 Minuten als Fünfte an. Über vier Sekunden fehlten zu Bronze, Gold sicherte sich erneut die amerikanische Rekordweltmeisterin Katie Ledecky, die ihren 20. WM-Titel gewann.

Damit steht für den Deutschen Schwimm-Verband ( DSV) im Becken weiter nur die Bronzemedaille für Goses Freund Lukas Märtens zu Buche. Der 21-Jährige hofft im Endlauf am Sonntag über 1500 m Freistil auf einen weiteren Podestplatz. Goldkandidat Florian Wellbrock scheiterte wie schon über 800 m bereits im Vorlauf.