Zwei Tage nach Rang sieben über 400 m Freistil hat Isabel Gose bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch über 1500 m eine Medaille verpasst. Die 21-Jährige aus Magdeburg schlug im Endlauf am Dienstag nach 15:54,58 Minuten als Sechste an und verbesserte damit ihre persönliche Bestzeit um gut zwei Sekunden. Das für die besten Vier reservierte Olympia-Ticket für Paris blieb ihr allerdings um sechs Sekunden verwehrt.

Ihren 19. WM-Titel holte die amerikanische Rekordweltmeisterin Katie Ledecky vor der italienischen Europameisterin Simona Quadarella und der Chinesin Bingjie Lie. Gose, die zum WM-Auftakt in der Marine Messe am Sonntag ihren deutschen Rekord über 400 m verbessert hatte, startet in Fukuoka noch über 800 m und in der 4x200-m-Staffel. Ihr Freund Lukas Märtens hatte mit Bronze über 400 m Freistil die bislang einzige deutsche Medaille im Becken gewonnen.