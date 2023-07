Nach Bronze ihres Freundes hat Europameisterin Isabel Gose bei der Schwimm-WM in Fukuoka über 400 m Freistil eine Medaille klar verpasst.

Eine halbe Stunde nach Bronze ihres Freundes Lukas Märtens hat Europameisterin Isabel Gose bei der Schwimm-WM in Fukuoka über 400 m Freistil eine Medaille klar verpasst. Die 21-Jährige aus Magdeburg schlug nach 4:05,27 Minuten als Siebte an. Gold holte sich im hochkarätig besetzten Finale die australische Olympiasiegerin Ariarne Titmus mit einem Weltrekord von 3:55,38 Minuten.

Dahinter landeten die amerikanische Rekordweltmeisterin Katie Ledecky und die Neuseeländerin Erika Fairweather. Die 16 Jahre alte bisherige Weltrekordlerin Summer McIntosh aus Kanada landete auf Rang vier. Gose wäre als Vierte bereits für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert gewesen, dazu fehlten allerdings mehr als fünf Sekunden.

Die Magdeburgerin hatte im Vorlauf in 4:03,02 Minuten ihren eigenen deutschen Rekord von Olympia 2021 um 19 Hundertstelsekunden verbessert. Die Olympiasechste startet in der Marine Messe außerdem über 800 und 1500 m Freistil sowie in der 4x200-m-Staffel.