Europameister Lukas Märtens hat bei der WM in Fukuoka Bronze über 400 m Freistil gewonnen und den deutschen Schwimmern gleich im ersten Beckenfinale die erste Medaille beschert. Der 21-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale in der Marine Messe nach 3:42,20 Minuten als Dritter hinter dem australischen Weltjahresbesten Samuel Short sowie dem tunesischen Olympiasieger Ahmed Hafnaoui an.

Märtens, der als WM-Zweiter aus dem Vorjahr und Zweiter der Weltrangliste als Mitfavorit ins Rennen gegangen war, qualifizierte sich vorzeitig für die Olympischen Spiele in Paris. Der Staffel-Olympiasiebte ist der Vielstarter im deutschen Team, er schwimmt in Fukuoka auch über 200, 800 und 1500 m Freistil sowie in der 4x200-m-Staffel.