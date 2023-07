Auch ohne Brustschwimmerin Anna Elendt hat die deutsche Mixed-Lagenstaffel bei der WM in Fukuoka das Finale erreicht.

Auch ohne Brustschwimmerin Anna Elendt hat die deutsche Mixed-Lagenstaffel bei der WM in Fukuoka das Finale erreicht. Das Quartett mit Ole Braunschweig ( Berlin), Lucas Matzerath ( Frankfurt/Main), Angelina Köhler und Lisa-Marie Finger (beide Berlin) schwamm in 3:45,34 Minuten auf Rang acht in den Vorläufen.

"Es war noch nicht alles optimal, wir können vielleicht noch eine Schüppe drauflegen", sagte Rückenschwimmer Braunschweig, "es wird geil." Dagegen schied Freistilsprinter Rafael Miroslaw ( Hamburg) als 25. bereits in der ersten Runde aus. Die letztjährige Vizeweltmeisterin Elendt hatte nach dem enttäuschenden Vorlauf-Aus über 100 m Brust auf einen Einsatz in der Staffel verzichtet.