Die Wasserspringer Pauline Pfeif und Alexander Lube haben bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka im Mixed-Finale vom Turm den zehnten Platz belegt. Die 21-Jährige aus Berlin und der 26-Jährige aus Aachen kamen in fünf Sprüngen auf 256,38 Punkte. Gold ging an China (339,54) vor Mexiko (313,44) und Japan (305,34).