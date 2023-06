US-Schwimmstar Caeleb Dressel (26) hat bei seinem Comeback noch nicht die alte Form wiedergefunden. Der siebenmalige Olympiasieger landete bei den US-Meisterschaften in Indianapolis über seine Spezialstrecke 100 m Schmetterling lediglich auf Platz fünf, bisher hat sich der Sprintstar aus Florida noch nicht für die anstehenden Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) empfehlen können.

Dressel, der 2021 in Tokio olympisches Gold über 100 m Schmetterling gewann und dabei einen Weltrekord aufstellte, nimmt diese Woche an seinem ersten großen Wettkampf seit seinem Rückzug von der WM in Budapest im vergangenen Jahr teil. Dort hatte er bereits zwei Mal Gold gewonnen, ehe er aus "medizinischen Gründen" abreiste - und monatelang nicht trainierte. Dressel kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit Depressionen.