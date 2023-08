Der Kampf um den Klassenerhalt der deutschen Tennis-Herren beim Davis Cup wird live bei ServusTV zu sehen sein. Der Sender überträgt die Spiele der DTB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina am 16. und 17. September in Mostar im Free-TV sowie online. Nach dem überraschenden Aus in der Qualifikationsphase kämpft die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann um den Verbleib in Weltgruppe 1.