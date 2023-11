Das Wetter macht erneut einen Strich durch die Rechnung: Auch am Sonntag kann keine Männer-Abfahrt am Matterhorn stattfinden.

Auch die für Sonntag geplante zweite alpine Weltcup-Abfahrt der Männer am Matterhorn ist abgesagt worden. Wie schon am Vortag verhinderten konstant starker Schneefall und Wind eine Austragung in Zermatt-Cervinia, wie der Weltverband FIS am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach trafen Jury und Organisatoren die Entscheidung aufgrund "des starken Schneefalls, der am frühen Morgen einsetzte, sowie des starken Windes, unter Berücksichtigung der Tagesprognosen und um die Sicherheit aller zu gewährleisten". Bereits das erste Männer-Rennen der Saison war beim Riesenslalom in Sölden Ende Oktober wegen Windes abgesagt worden.

Die Frauen bestreiten am Sonntag (13.00 Uhr/BR und Eurosport) ein weiteres Slalomrennen im finnischen Levi.