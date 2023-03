Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig ist beim Weltcup im schwedischen Falun zum vierten Mal in diesem Winter auf das Podest gelaufen.

München (SID) - Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig ist beim Weltcup im schwedischen Falun zum vierten Mal in diesem Winter auf das Podest gelaufen. Die 26-Jährige, die Anfang des Jahres in Val die Fiemme für den ersten Weltcupsieg einer deutschen Langläuferin seit 2009 gesorgt hatte, belegte am Freitag auf ihrer Paradestrecke über 10 km im klassischen Stil den zweiten Rang.

Im Ziel hatte Hennig 15,9 Sekunden Rückstand auf Tagessiegerin Kerttu Niskanen aus Finnland, die sich ihren ersten Saisonsieg sicherte. Platz drei ging an die Norwegerin Anne Kjersti Kalvaa (+22,3 Sekunden). Insgesamt war es für Hennig, die bei der WM in Planica Silber mit der Staffel gewonnen hatte, das siebte Weltcup-Podium ihrer Karriere.

Hennigs Gold-Partnerin von Peking, Victoria Carl ( Zella-Mehlis), lief am Freitag als zweitbeste Deutsche auf den 13. Platz. Auch Laura Gimmler (17./Oberstdorf) schaffte den Sprung unter die besten 20.