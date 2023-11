Skilangläuferin Katharina Hennig ist mit einem starken zehnten Platz im Sprint in die neue Weltcupsaison gestartet. Die 27-Jährige, die ihre Stärken eher auf den langen Distanzen hat, zog im finnischen Kuusamo erst zum dritten Mal in ihrer Karriere in ein Halbfinale der besten zwölf Sprinterinnen ein, dort war sie aber chancenlos.

"Das war viel besser als erwartet. Achtes Jahr Weltcup, drittes Mal Halbfinale - für mich ist es etwas Besonders, so weit zu kommen", sagte Hennig. Der Sieg ging wie im Vorjahr an die Schwedin Emma Ribom, bei den Männern war Erik Valnes (Norwegen) nicht zu schlagen.

Teamsprint-Olympiasiegerin Hennig ( Oberwiesenthal) strebt im neuen Winter ohne Großereignis eine Topplatzierung im Gesamtweltcup an, dazu muss sie aber auch im eher ungeliebten Einzelsprint punkten - so wie am Freitag. Bereits am Samstag dürfte über zehn Kilometer (ab 10.00 Uhr) noch deutlich mehr drin sein. "Da will ich technisch sauber laufen, dann richtet sich der Rest von allein", sagte sie.

Coletta Rydzek ( Oberstdorf) durfte als 20. ebenfalls mit dem Saisonstart zufrieden sein. Laura Gimmler (Oberstdorf/31.), Pia Fink (Bremelau/32.), Victoria Carl (Zella-Mehlis/33.) und Sofie Krehl (Oberstdorf/35.) hatten das Finale der besten 30 knapp verpasst.

Bei den Männern blieb Topstar Johannes Hösflot Kläbo nur Rang drei, im gesamten vergangenen Winter war der Norweger im Sprint immer mindestens Zweiter geworden. Die deutschen Starter Jan Stölben (Ernstberg/41.) und Anian Sossau (Eisenärzt/62.) scheiterten ebenfalls im Prolog. Hoffnungsträger Friedrich Moch, der im vergangenen Winter WM-Bronze mit der Staffel gewonnen hatte, war krankheitsbedingt nicht am Start.