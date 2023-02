Köln (SID) - Skispringer Constantin Schmid (Oberaudorf) hat das letzte Ticket für die Nordische Ski-WM in Planica erhalten. Der 23-Jährige erhielte nach der Generalprobe beim Weltcup im rumänischen Rasnov den Vorzug gegenüber Stephan Leyhe und Pius Paschke. Schmid belegte am Samstag in Rasnov den sechsten Rang.

"Er hat sich hier auf dieser Schanze ganz gut präsentiert", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in Rasnov. Er hatte zuvor bereits Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und WM-Debütant Philipp Raimund für die Titelkämpfe in Slowenien nominiert. Als WM-Reservist hält sich Stephan Leyhe (Willingen) daheim für einen möglichen Einsatz bereit.

Horngacher darf in den Einzel-Wettbewerben jeweils vier Springer einsetzen. Die erste Entscheidung steht am Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) von der Normalschanze an, bereits am Freitag (17.45 Uhr) findet die Qualifikation statt.