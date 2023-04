Mit dem nächsten beeindruckenden Comeback hat der Belgier Luca Brecel Geschichte geschrieben und das Finale der Snooker-WM in Sheffield erreicht.

Mit dem nächsten beeindruckenden Comeback hat der Belgier Luca Brecel Geschichte geschrieben und das Finale der Snooker-WM in Sheffield erreicht. Gegen den chinesischen WM-Debütanten Si Jiahui (20) setzte sich der Weltranglistenzehnte in der Vorschlussrunde mit 17:15 durch und zog ins Endspiel im altehrwürdigen Crucible Theatre ein - als erster Kontinentaleuropäer überhaupt. Gegner am Sonntag und Montag wird der viermalige Weltmeister Mark Selby (England).

Brecel, der zwischenzeitlich mit 5:14 zurückgelegen hatte, sicherte sich bei seiner packenden Aufholjagd elf Frames am Stück. Für den 28-Jährigen nichts Neues: Bereits im Viertelfinale hatte der Belgier gegen Titelverteidiger und Snooker-Ikone Ronnie O'Sullivan (13:10) einen Comeback-Sieg gefeiert und die letzten sieben Frames an sich gerissen.

Selby setzte sich anschließend ebenfalls mit 17:15 gegen den Weltranglistendritten Mark Allen (Nordirland) durch und kann nun seinen fünften Titel nach 2014, 2016, 2017 und 2021 holen.