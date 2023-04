Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan hat bei der Snooker-WM in Sheffield das Halbfinale fest im Visier.

Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan hat bei der Snooker-WM in Sheffield das Halbfinale fest im Visier. In der Runde der letzten Acht liegt der siebenmalige Weltmeister aus England gegen den Weltranglistenzehnten Luca Brecel ( Belgien) nach der ersten Session mit 6:2 in Führung.

O'Sullivan, der sich zuvor in Runde zwei gegen den Iraner Hossein Vafaei (13:2) keine Blöße gegeben hatte, offenbarte zu Beginn mehrere Unsauberkeiten, ehe er sich nach einem 1:2-Rückstand fünf Frames in Folge sicherte. Dabei glänzte der 47-Jährige im sechsten Durchgang mit seinem ersten Century-Break der Partie - und hatte im siebten Frame Spielglück: Beim Stoß auf die Farben touchierte O'Sullivan die schwarze Kugel und verursachte unnötige Foulpunkte, doch Brecel konnte letztlich kein Kapital daraus schlagen.

Um im Crucible Theatre in die Vorschlussrunde einzuziehen, muss O'Sullivan gegen Brecel noch sieben Frames für sich entscheiden. Die zweite Session startet am Dienstagabend (20.00 Uhr/Eurosport).

Der Weltranglistenerste strebt bei der WM seinen achten Titel an. Damit würde O'Sullivan zum alleinigen Rekordhalter in der "Crucible-Ära" aufsteigen. Im zweiten Viertelfinale der Vormittagssession führt der Waliser Jak Jones gegen den Engländer Mark Allen mit 4:3.