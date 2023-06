Anhaltende Regenfälle haben in Berlin für Absagen und Verschiebungen bei den Special Olympics gesorgt.

Anhaltende Regenfälle haben in Berlin für Absagen und Verschiebungen bei den Special Olympics gesorgt. Die für Freitag geplanten Wettbewerbe im Tennis und im Radsport wurden auf Samstag verlegt, auch das Segeln auf dem Wannsee wurden abgesagt. In anderen Sportarten kann es ebenfalls zu Änderungen im Zeitplan kommen, vor allem in den Freiluftsportarten wie Hockey oder 3x3 Basketball.