Die 21 Jahre alte Elvira Amirov aus Neckarsulm sicherte sich bei den Special Olmypics am Dienstagmorgen in 45,81 Sekunden Gold über 50 m Brust.

Die deutsche Erfolgssträhne im Wasser hat sich auch am dritten Wettkampftag der Special Olympics in Berlin fortgesetzt. Die 21 Jahre alte Elvira Amirov aus Neckarsulm sicherte sich am Dienstagmorgen in 45,81 Sekunden Gold über 50 m Brust, Kristine Koch aus Mönchengladbach (46,42) gewann Silber. Bereits am Vortag hatte es im Freiwasser für das deutsche Team zwei Goldmedaillen gegeben.

Elviras Zwillingsschwester Inna strebt in den Freistil- und Rückendisziplinen ebenfalls die Goldmedaille an, beide werden von Daniela Potocean trainiert, die 1968 als Schwimmerin für Rumänien bei den Olympischen Spielen in Mexiko antrat.

Am Montag hatte es bereits neun Medaillen für die deutsche Delegation gegeben, die mit mehr als 400 Athletinnen und Athleten die größte bei den Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung (bis 25. Juni) ist.