Berlin (SID) - Die deutschen Schwimmer haben bei der Kurzbahn-WM in Melbourne mit der Männer-Staffel trotz deutschem Rekord eine Medaille über 4x50 m Lagen verpasst. Ole Braunschweig, Lucas Matzerath, Marius Kusch und Josha Salchow schlugen im Finale am Samstag als Sechste an und blieben in 1:31,79 Minuten eine Hundertstelsekunde unter der bisherigen Kurzbahn-Bestmarke aus dem Jahr 2018. Gold sicherte sich Italien in Weltrekordzeit (1:29,72).

Ebenfalls mit deutschen Rekorden erreichten Anna Elendt und Angelina Köhler das Finale auf ihren jeweiligen Strecken. Elendt (Frankfurt) qualifizierte sich als Halbfinal-Siebte in 29,52 Sekunden über die 50 m Brust und verbesserte dabei die bisherige Bestmarke von 2009 (29,55). Köhler ( Berlin) kam über die 100 m Schmetterling in 56,23 Sekunden auf den insgesamt vierten Platz der Halbfinals und war damit schneller als die Rekordzeit aus dem Jahr 2015 (56,43).

Auch Kusch (Essen) zog über die gleiche Strecke als Vierter (49,20) ins Finale ein. Matzerath (Frankfurt) war hingegen auf Rang 19 bereits nach den Vorläufen über 50 m Brust ausgeschieden (26,67). Die Finals finden am Sonntag, dem letzten Wettkampftag, statt.

Mit Bronze hatte Elendt am Donnerstag über 100 m Brust die bislang einzige Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband ( DSV) in Melbourne gewonnen. Insgesamt ist der DSV mit acht Athletinnen und Athleten vertreten. Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock wie auch Isabel Gose und Lukas Märtens (alle Magdeburg) fehlen.