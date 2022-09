Jan-Lennard Struff bestreitet bei der Zwischenrunde des Davis Cup in der Partie zwischen Deutschland und Belgien am Freitag das Eröffnungseinzel.

Hamburg (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff bestreitet bei der Zwischenrunde des Davis Cup in Hamburg in der Partie zwischen Deutschland und Belgien am Freitag (14.00 Uhr/Servus TV und DAZN) das Eröffnungseinzel. Der 32-Jährige aus Warstein trifft am Rothenbaum auf den neun Jahre jüngeren Zizou Bergs. Danach tritt der Kölner Oscar Otte gegen David Goffin an.

Olympiasieger und Lokalmatador Alexander Zverev hatte seinen Start am Montag wegen eines Knochenödems im rechten Fuß abgesagt. Im abschließenden Doppel stehen sich voraussichtlich Kevin Krawietz aus Coburg und der Frankfurter Tim Pütz sowie Sander Gille und Joran Vliegen gegenüber. Bei einem Sieg ist Deutschland bereits vorzeitig für das Finalturnier Ende November in Malaga/Spanien qualifiziert.