Titelverteidiger und Hauptrundensieger Borussia Düsseldorf und EM-Rekordsieger Timo Boll treffen im Play-off-Halbfinale der Tischtennis-Bundesliga auf den Post SV Mühlhausen. Die Thüringer belegten nach allen 22 Punktspielen Rang vier, zum Abschluss gab es allerdings ein 1:3 beim TSV Bad Königshofen.

Den zweiten Finalisten für das Endspiel am 9. Juli beim Multisport-Event "Die Finals" in Düsseldorf ermitteln der zweitplatzierte Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken und der TTF Liebherr Ochsenhausen. Am Sonntag gewann Ochsenhausen die "Generalprobe" gegen Saarbrücken 3:1 und behauptete Rang drei.

Unterdessen klang das Intermezzo des hochambitioniert gestarteten TTC Neu-Ulm im Oberhaus mit einem 3:0 beim TTC Zugbrücke Grenzau schon nach nur vier Jahren wieder aus. Die trotz eines Starensembles um Routinier Dimitrij Ovtcharov zumeist nur mit russischen Legionären angetretenen Bayern hatten wegen Strafen für vorsätzliche Regelbrüche auf eine neuen Lizenz verzichtet.

Durch Neu-Ulms Aus im nationalen Spielbetrieb - international ist noch eine Europacup-Saison möglich - und den Aufstiegsverzicht aller Zweitligisten steigt keine Mannschaft aus der Bundesliga ab. Zugleich spielen dadurch allerdings in der kommenden Saison nur elf statt der vorgesehenen zwölf Klubs in der deutschen Eliteklasse.