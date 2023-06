Die Tischtennis-Welt trauert um Diane Schöler, die am 19. Juni mit 90 Jahren verstarb. Das teilte der Deutsche Tischtennis-Bund am Dienstag mit.

Die Tischtennis-Welt trauert um Diane Schöler. Die Grande Dame ihres Sports starb am 19. Juni im Alter von 90 Jahren, wie der Deutsche Tischtennis-Bund ( DTTB) am Dienstag mitteilte. Schöler, Ehefrau des ehemaligen Spitzenspielers Eberhard Schöler, war die älteste lebende Tischtennis-Weltmeisterin gewesen.

"So, wie sie als Sportlerin und Weltmeisterin an der Seite ihrer Schwester Rosalind immer gekämpft hat – selbstbeherrscht und gelassen auch in der Niederlage – genau so hat sich Diane auch im Bewusstsein ihrer schweren Krankheit verhalten. Eberhard und ihre Kinder Cindy und Christian waren bei ihr, als sie den letzten Kampf verlor", sagte DTTB-Ehrenpräsident Hans Wilhelm Gäb: "In Erinnerung bleiben wird sie als eine leichtfüßige und elegante Meisterin unseres Sports und als eine Persönlichkeit, die auch im DTTB-Dress unserer Sache Ehre machte."

Schöler, in der Nähe von London geboren, gewann zwischen 1951 und 1973 insgesamt 20 Medaillen bei Weltmeisterschaften und 14 Medaillen bei Europameisterschaften, den Großteil davon als Britin. Ab 1966 trat sie für Deutschland an und gewann bis zu ihrem Karriereende vier weitere Medaillen.