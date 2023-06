Tischtennis-Routinier Dimitrij Ovtcharov muss weiter auf seinen ersten Turniersieg im vorolympischen Jahr warten. Im Endspiel des WTT-Contender-Turniers im nigerianischen Lagos unterlag der 34-Jährige drei Wochen nach seinem enttäuschenden Drittrunden-Aus bei der WM in Durban dem chinesischen Top-40-Spieler Zhou Qihao deutlich mit 1:4 (7:11, 6:11, 8:11, 11:7, 7:11).

Ovtcharov hatte sich bereits im vergangenen Februar beim WTT-Turnier in Jordaniens Hauptstadt Amman im Finale Zhous Landsmann und U19-Weltmeister Lin Shidong geschlagen geben müssen. In Lagos war Zhou auf seinem Weg ins Endspiel auch schon für Ovtcharovs Nationalmannschafts-Kollegen Benedikt Duda ( Achtelfinale) und Patrick Franziska ( Viertelfinale) zu stark gewesen.

Der Afrika-Trip diente Ovtcharov und Franziska zur Vorbereitung auf die European Games ab Mittwoch in Krakau. Ovtcharov tritt in Polen wie Europameister Dang Qiu sowohl im Einzelturnier als auch im Team-Wettbewerb an. Franziska hingegen schlägt wie EM-Rekordsieger Timo Boll bei seinem Comeback nur in der Mannschafts-Konkurrenz auf.