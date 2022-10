Torquator Tasso ist durch seinen dritten Platz im Prix de l’Arc de Triomphe in Paris zum gewinnreichsten deutschen Galopper der Geschichte avanciert.

Köln (SID) - Torquator Tasso ist durch seinen dritten Platz im Prix de l’Arc de Triomphe am Sonntag in Paris zum gewinnreichsten deutschen Galopper der Geschichte avanciert. Der fünfjährige Hengst aus dem Gestüt Auenquelle hat in seiner Karriere 4,224 Millionen Euro verdient und überflügelte damit Danedream, die 2011 den Arc gewann und 3,766 Millionen Euro eingaloppiert hat.

Torquator Tasso hatte auf der Nobelrennbahn in Longchamp die erfolgreiche Titelverteidigung am Sonntag knapp verpasst. Unter Jockey Frankie Dettori lag er nach 2400 m hinter der englischen Stute Alpinista und dem französischen Derbysieger Vadeni. Es könnte das letzte Rennen für Torquator Tasso gewesen sein.