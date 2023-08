Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Heim-EM die zweite Niederlage in Folge kassiert, sich aber trotzdem für das Achtelfinale qualifiziert.

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Heim-EM die zweite Niederlage in Folge kassiert, sich aber trotzdem für das Achtelfinale qualifiziert. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen unterlag am Dienstag vor 1900 Zuschauern im Düsseldorfer Castello Tschechien mit 2:3 (25:22, 25:23, 24:26, 20:25, 16:18), sicherte sich aber zumindest den benötigten Punkt. Am Vortag hatte Deutschland überraschend mit 1:3 gegen Außenseiter Schweden verloren.

Mit sieben Zählern kann die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) vor dem abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen Mitfavorit Türkei (20.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) trotzdem sicher mit der nächsten Runde planen. Die Achtelfinals starten am Samstag und werden in Belgien und Italien ausgerichtet. Deutschland trifft dann auf einen Gegner aus der Gruppe A.