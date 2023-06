US-Superstar Simon Biles Owens feiert zwei Jahre nach ihrem spektakulären Rückzug während der Olympia-Wettkämpfe ihr Turn-Comeback. Das gab der US-Verband am Mittwoch bekannt. Demnach wird die vierfache Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin am 5. August beim U.S.-Classic-Turnfest in Hoffman Estates in der Nähe von Chicago wieder einen Wettkampf bestreiten. Ob Biles Owens ernsthaft auch eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in gut einem Jahr in Paris erwägt, ließ USA Gymnastics am Mittwoch offen.

Biles Owens, wie die 26-Jährige seit ihrer Hochzeit mit dem US-Footballprofi Jonathan Owens im vergangenen April neuerdings mit vollem Namen heißt, war 2021 in Tokio mitten in einem Wettbewerb ausgestiegen. Mentale Probleme hatten bei der dreimaligen Weltsportlerin des Jahres eine Blockade bei Drehungen um die Längsachse verursacht.

Zu sehr hatte die verschleppte Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen US-Teamarzt Larry Nassar die Psyche der Rekord-Weltmeisterin belastet. Ihre Rückkehr in den Leistungssport erschien lange sehr als sehr unwahrscheinlich. "Ich hätte schon lange vor Tokio aufhören sollen", hatte Biles selbst bereits nach ihrer Rückkehr aus Tokio in einem Interview erklärt.