Turnkönigin Simone Biles hat erstmals die Olympischen Spiele 2024 in Paris als realistisches Ziel ausgegeben. "Das ist der Weg, den ich gerne gehen würde", sagte die Amerikanerin am Donnerstag in der TV-Show "Today" des Senders NBC. Die vierfache Olympiasiegerin und 19-malige Weltmeisterin hatte sich aufgrund mentaler Probleme nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio für zwei Jahre zurückgezogen, im August aber ein starkes Comeback gegeben.

Biles vermied zwar auch am Donnerstag eine konkrete Aussage, gab aber zumindest einen Hinweis. Auf die Frage der Moderatorin, ob diese bei einer Wette eher auf eine Olympia-Teilnahme der 26-Jährigen oder dagegen wetten solle, antwortete Biles lachend: "Ich hätte kein Problem damit, wenn Sie die fünf Dollar auf 'Ja' setzen."

Biles Rückkehr auf die internationale Bühne wird für die Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen erwartet. Olympia 2024 in Paris hingegen sei in ihren Überlegungen noch nicht enthalten, hatte sie zuletzt immer wieder auf entsprechende Fragen geantwortet.