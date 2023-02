Köln (SID) - Segler Boris Herrmann muss nach einem Malheur auf seine Teilnahme an der zweiten Etappe des Meeres-Marathons "Ocean Race" verzichten. Wie sein Team Malizia mitteilte, hat sich der 41 Jahre alte Hamburger kurz vor dem Ende des ersten Teilstücks eine schwere Verbrennung am Fuß durch kochendes Wasser zugezogen.

"Ich bin sehr traurig, dass ich diese Etappe nicht mit meinem Team segeln kann, vor allem nach dem Erfolg von Etappe eins", sagte Herrmann, der auf ärztlichen Rat wegen des hohen Infektionsrisikos auf See pausieren wird: "Ich bin motivierter denn je, aber ich möchte meine Teilnahme an Etappe drei nicht gefährden und auch nicht riskieren, dass unsere Leistung in Etappe zwei beeinträchtigt wird." Herrmann befindet sich laut Malizia "in ärztlicher Behandlung und erholt sich gut".

Der Franzose Yann Elies wird ihn auf der zweiten Etappe ersetzen, der Brite Will Harris wird die Rolle des Skippers von Herrmann übernehmen.

Herrmann wird nun "direkt nach Südafrika reisen, um bei meiner Frau und meiner Tochter zu sein und mich zu erholen, damit ich für die Herausforderung der dritten Etappe im Südpolarmeer bereit bin." Er schilderte weiter: "Ich werde die Zeit an Land nutzen, um eng mit unserer Leistungsgruppe zusammenzuarbeiten, die Bootsdaten zu analysieren und die Nachbesprechung für die Ankunft der Segler in Kapstadt vorzubereiten. Ich freue mich darauf, das Team in einer starken Position in Südafrika zu begrüßen."

Die "Malizia–Seaexplorer" hatte die erste Etappe über 1900 Seemeilen von Alicante nach Mindelo/Kapverden in fünf Tagen, 16 Stunden, 35 Minuten und 21 Sekunden bewältigt und damit den dritten Rang belegt.

Insgesamt gilt es für die fünf gestarteten Crews, über einen Zeitraum von sechs Monaten 60.000 km um die Welt zu bewältigen. Die zweite von sieben Etappen des 14. Ocean Race von Mindelo nach Kapstadt beginnt am Mittwoch.