Aachen (SID) - Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) hat beim CHIO in Aachen zum Auftakt der Vielseitigkeit die Führung übernommen. In der ersten Teildisziplin Dressur kontrollierten Jung und sein 14-jähriger Wallach Chipmunk die Konkurrenz mit hervorragenden 22,20 Punkten. William Coleman ( USA), im vergangenen Jahr Gesamtsieger in Aachen, hat mit Chin Tonic bereits einen deutlichen Rückstand auf Jung.

Der Rest der deutschen Equipe musste sich etwas weiter hinten einordnen, Achte ist Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz. Für die amtierende Europameisterin Ingrid Klimke ( Münster) mit Siena just do it und Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski (Warendorf) mit ihrem Goldpferd Amande de B'Neville reichte es vorerst nur für die Plätze elf und zwölf.

Anders als bei internationalen Championaten steht in Aachen am ersten Tag auch noch das Springen auf dem Programm, ehe am Samstag im Gelände die Entscheidung fällt. Üblicherweise ist der Geländeritt die zweite Teildisziplin.