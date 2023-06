Olympiasiegerin Julia Krajewski hat bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen den dritten Titel im Visier.

Olympiasiegerin Julia Krajewski hat bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen auch ohne ihr Goldpferd von Tokio den dritten Titel im Visier. Die 34-Jährige aus Warendorf liegt mit ihrer Nachwuchshoffnung Nickel nach der Dressur mit 26,7 Minuspunkten in Führung. Bereits 2018 und 2019 war Krajewski deutsche Meisterin geworden.

Ärgste Konkurrentin ist vor der Geländeprüfung (Samstag/ab 12.55 Uhr) und dem Springen (Sonntag/ab 13.20 Uhr) die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Ingrid Klimke. Die 55 Jahre alte Reitmeisterin aus Münster liegt mit ihrer Westfalen-Stute Siena Just Do It mit 28,3 Minuspunkten nur knapp hinter Krajewski, die aber mit Ero de Cantraie (30,2 Punkte) noch ein zweites Eisen im Feuer hat.

Auf ihr Spitzenpferd Amande de B' Neville, mit dem sie vor zwei Jahren in Tokio Einzel-Gold geholt hatte, muss Krajewski verzichten. "Mandy laboriert an einer Hufverletzung, die sich länger hinzieht als erwartet", sagte sie: "Unser großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris 2024, daher werde ich auch nichts überstürzen, sondern ihr die Zeit geben, die sie braucht."

Der dreimalige Olympiasieger und Titelverteidiger Michael Jung (Horb) verzichtete auf eine Teilnahme in Luhmühlen.