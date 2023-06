Zwangspause für Ingrid Klimke: Die Mannschafts-Olympiasiegerin im Vielseitigkeitsreiten muss nach einem Sturz bei den deutschen Meisterschaften in Luhmühlen am Schlüsselbein operiert werden. Die 55-Jährige aus Münster kann somit nicht beim CHIO in zwei Wochen in Aachen an den Start gehen.

Bei der Geländeprüfung war Klimkes Stute Just do it über einem Hindernis ins Straucheln geraten, die Ex-Weltmeisterin konnte sich daraufhin nicht mehr im Sattel halten. Nach der Dressurprüfung hatte sie im Zwischenklassement auf dem zweiten Platz gelegen.