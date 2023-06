Die Siegesserie der deutschen Volleyballerinnen in der Nations League ist gegen Brasilien gerissen. Das Viertelfinale bleibt in Reichweite.

Nach drei Siegen nacheinander haben die deutschen Volleyballerinnen in der Nations League wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen verlor am Samstag in Brasilia gegen Gastgeber Brasilien mit 1:3 (22:25, 18:25, 25:22, 17:25). Dennoch liegt die deutsche Auswahl mit fünf Siegen aus sieben Spielen als Sechster auf Kurs Viertelfinale.

Die ersten acht Teams qualifizieren sich für die nächste Turnierrunde. Zum Abschluss der Station in Brasiliens Hauptstadt trifft Deutschland am Sonntag (22.30 Uhr) auf Südkorea. Die vier abschließenden Vorrundenpartien finden ab dem 27. Juni im südkoreanischen Suwon statt, das Finalturnier wird in Arlington/USA (12. bis 16. Juli) ausgetragen.

Für die DVV-Spielerinnen hat die Nations League gleich doppelte Bedeutung. Einerseits kämpft das Team um Weltranglistenpunkte für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris - andererseits dienen die Länderspiele der Vorbereitung auf die EM ab Mitte August, bei der Deutschland gemeinsam mit Belgien, Estland und Italien Gastgeber ist.