Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Box-Trainer Hans-Ullrich "Ulli" Wegner und die fünfmalige Biathlon-Weltmeisterin Kati Wilhelm sind in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen worden. Das Trio steht damit in einer Reihe mit 130 Sportpersönlichkeiten, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft bereits ausgezeichnet wurden.

Die offizielle Aufnahmefeier findet am 16. November in Dreieich bei Frankfurt/Main im Rahmen der Preisverleihung der "Goldenen Sportpyramide" an Michael Stich statt. Die von der Stiftung Deutsche Sporthilfe initiierte "Hall of Fame" soll dazu beitragen, die mehr als hundertjährige Geschichte des deutschen Sports und seiner Persönlichkeiten im Gedächtnis zu bewahren.