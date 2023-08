Schocknachricht für die deutschen Volleyball-Frauen: Für Außenangreiferin Hanna Orthmann ist die Heim-EM schon vor dem zweiten Auftritt beendet. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Samstag mitteilte, ist die Knieverletzung von Orthmann aus dem Auftaktsieg gegen Griechenland (3:0) zu gravierend, um in Düsseldorf weiter dabei zu sein. Als Ersatz rückte Annegret Hölzig von Pokalsieger SSC Schwerin nach.

"Im ersten Moment geht dir alles durch den Kopf, aber es nützt nichts, es ist so, wie es ist", sagte Orthmann in einem Statement: "Ich könnte jetzt traurig sein, aber das hilft mir nicht, um schnell wieder zurückzukommen." Kapitänin Lena Stigrot wünschte schnelle Genesung und kündigte an, den "Kopf hochzuhalten": "Wir spielen jetzt für sie", so die Außenangreiferin.

Bundestrainer Vital Heynen sprach von einem "Drama für Hanna und für die Mannschaft", sein Team müsse jetzt "Charakter zeigen". "In dieser Situation ist jeder Punkt, jeder Satz, jeder Sieg ein Gewinn, dafür kämpfen wir", sagte Heynen. Die DVV-Auswahl trifft bereits am Samstagabend auf Aserbaidschan (20.00 Uhr/Sportdeutschland.TV), das zum Auftakt 3:0 gegen Tschechien gewonnen hatte.