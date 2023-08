Bei den deutschen Volleyballerinnen rückte der Frust über das EM-Aus schnell in den Hintergrund. "Unser Team ist geschockt, weil wir wieder eine Spielerin verloren haben", sagte Bundestrainer Vital Heynen geknickt nach der 0:3 (22:25, 20:25, 24:26)-Niederlage im Achtelfinale gegen Polen: "Das ist schwer zu glauben - zwei Spielerinnen in einer Woche."

In der Crunchtime des dritten Satzes hatte sich mit Anne Hölzig ausgerechnet die Spielerin schwer verletzt, die zuvor für die angeschlagene Hanna Orthmann in den EM-Kader nachgerückt war. Hölzig musste auf einer Trage aus der Halle in Brüssel gebracht werden, Untersuchungen sollen in den nächsten Tagen Klarheit über die Schwere bringen. "Annes Verletzung überlagert gerade alles", sagte eine emotionale Kapitänin Lena Stigrot.

Trotz des erneuten Schocks richtet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nun den Blick auf das anstehende Olympia-Qualifikationsturnier (16. bis 24. September) im polnischen Lodz. Acht Mannschaften kämpfen dann um zwei Tickets für Paris. Neben einem Wiedersehen mit Gastgeber Polen trifft Deutschland zudem noch auf weitere Spitzenteams wie Europameister Italien und Tokio-Olympiasieger USA.