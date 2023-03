Berlin (SID) - Trainerwechsel beim Doublesieger im deutschen Volleyball: Der dreimalige Meistertrainer Cedric Enard tritt bei den Recycling Volleys" itemprop="name" />Berlin Recycling Volleys aus persönlichen Gründen zur neuen Saison von seinem Amt zurück, sein Nachfolger wird der Brite Joel Banks. Das teilte der deutsche Meister und Pokalsieger am Dienstag vor dem Start der Bundesliga-Play-offs mit.

Demnach werde der Franzose Enard (47) seinen bis 2024 laufenden Vertrag "auf eigenen Wunsch" nicht erfüllen: "Ich liebe diesen Verein und aus professioneller Sicht könnte ich hier wahrscheinlich bis zu meinem Karriereende bleiben." Ein Hauptgrund für seinen Schritt sei die große Distanz zu seiner Familie. Zudem verspüre er "nach 15 Jahren durchgehender Tätigkeit als Vereinstrainer und bei Nationalmannschaften eine gewisse Müdigkeit".

Enard hat das Amt seit 2018 inne, 2019, 2021 und 2022 triumphierte er mit Berlin in der Liga, 2020 gab es wegen der Pandemie keinen Meister. Derzeit kämpft der Seriensieger in der Zwischenrunde um seinen siebten Titel in Folge.

Seinen Vertrag bei der kroatischen Nationalmannschaft, die er seit dem vergangenen Jahr betreut, will Enard bis Sommer ebenfalls erfüllen, anschließend könnte ein Perspektivwechsel anstehen. "Ich möchte dem Sport in einer anderen Rolle, wahrscheinlich eher im Management, treu bleiben", sagte er.

Geschäftsführer Kaweh Niroomand äußerte Verständnis für Enards Entscheidung. Nachfolger Banks sei definitiv "keine Übergangslösung". Der 47-Jährige, der zugleich finnischer Nationaltrainer ist, übernimmt zur neuen Saison.