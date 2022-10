Köln (SID) - Die Volleyballerinnen aus Brasilien und Serbien bestreiten das Finale der WM in den Niederlanden und Polen. Die Brasilianerinnen setzten sich am Donnerstag in Apeldoorn 3:1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19) gegen Italien durch. Die Serbinnen hatten am Tag zuvor 3:1 gegen die USA gewonnen.

Das Finale findet am Samstag (20.00 Uhr) in Arnheim statt. Für Brasilien wäre es nach drei zweiten Plätzen der erste, für Serbien nach 2018 der zweite Titel.