Mit dem großen Ziel Olympia 2024 im Hinterkopf starten die deutschen Volleyballer motiviert und ambitioniert in die diesjährige Nations League. "Die Vorfreude im Team ist wirklich groß", sagte Kapitän Lukas Kampa vor dem ersten Spiel gegen Brasilien in der Nacht zu Donnerstag (02.00 Uhr MEZ) im kanadischen Ottawa: "Wir haben viel individuelle Qualität und bringen alles mit, um in die erste Woche erfolgreich zu starten."

Seit Anfang Mai bereitet sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auf die anstehenden Aufgaben Nations League, Europameisterschaft (28. August bis 16. September) und Olympia-Qualifikationsturnier (30. September bis 8. Oktober) vor. Vor allem die Sehnsucht nach einer Teilnahme an den Sommerspielen ist groß, zuletzt waren die Männer 2012 bei Olympia dabei.

Mit Siegen in der Nations League kann das deutsche Team nun wichtige Punkte für die Weltrangliste und Selbstvertrauen für das Ziel Paris 2024 sammeln - doch mit dem Weltranglistenvierten Brasilien wartet zum Auftakt eine ungemütliche Aufgabe. "Das ist ein starker Gegner", sagte Bundestrainer Michal Winiarski: "Aber solche Spiele machen uns auch besser und bereiten uns besser auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele vor."

In der Nations League treten insgesamt 16 Nationen an, jede Mannschaft bestreitet zwölf Saisonspiele. Die besten Acht qualifizieren sich für das Final Eight im polnischen Danzig. "Das ist ein anspruchsvolles, aber absolut realistisches Ziel", sagte Kampa.