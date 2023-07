Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in der Nations League durch fremde Hilfe für das Finalturnier in Arlington (12. bis 16. Juli) qualifiziert.

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in der Nations League durch fremde Hilfe für das Finalturnier in Arlington/Texas (12. bis 16. Juli) qualifiziert. Trotz seiner dritten Niederlage in Folge auf der abschließenden Vorrundenstation in Suwon/Südkorea durch ein 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 13:25) gegen die USA im vierten und letzten Spiel hat das Team von Bundestrainer Vital Heynen aufgrund des 2:3 von Weltmeister Serbien gegen Kanada den benötigten Platz unter den besten Acht sicher.

In Suwon war Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit einem 3:2 gegen die Dominikanische Republik zwar erfolgreich in den Vorrundenendspurt gestartet. Danach allerdings verspielte die deutsche Mannschaft ihre günstige Ausgangsposition im Kampf um die Texas-Tickets durch Niederlagen gegen Polen (2:3) und Serbien (1:3). Insgesamt sieben Siege reichten jedoch letztlich für das Ticket nach Texas.

Für Heynens Spielerinnen hat die Nations League doppelte Bedeutung. Außer zum Gewinn von Weltranglistenpunkten für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris dienen die Länderspiele der Vorbereitung auf die EM ab Mitte August, bei der Deutschland gemeinsam mit Belgien, Estland und Italien Gastgeber ist.