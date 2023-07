Dressur-Dominatorin Jessica von Bredow-Werndl und ihr Wunderpferd Dalera sind beim CHIO auch in der Kür unantastbar geblieben. Die 37-Jährige von Gut Aubenhausen gewann mit ihrer Trakehnerstute zum Abschluss am Sonntag erstmals auch den Großen Dressurpreis von Aachen. Zuvor hatte sie schon im Grand Prix und dem Grand Prix Special triumphiert und mit Deutschland den Nationenpreis gewonnen.

"Wenn Dalera wirklich bei mir ist, dann klappt es so wie heute", sagte die Siegerin im WDR-Interview. "Mir sind die Tränen in die Augen geschossen ihretwegen, die das so, so gerne macht. Es klingt total kitschig, aber Dalera ist wirklich meine beste Freundin."

Doppel-Olympiasiegerin von Bredow-Werndl setzte sich mit einer Wertung von starken 90,820 Prozent vor der Dänin Nanna Skodborg Merrald mit Blue Hors Zepter und der Britin Charlotte Dujardin mit Imhotep durch.

Die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth ( Rheinberg), die in Aachen 14-mal gewann, wurde mit Quantaz Fünfte, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) lag mit Bluetooth auf Rang sechs diesmal knapp hinter Werth.