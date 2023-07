Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg plant spätestens für das zweite WM-Gruppenspiel wieder mit Lena Oberdorf. "Bei 'Obi' mit Sicherheit", sagte die 55-Jährige am Freitag zur Frage, ob es realistisch sei, dass die angeschlagene Abräumerin ( Oberschenkelverletzung) dem DFB-Team gegen Kolumbien (30. Juli/11.30 Uhr/ARD) wieder zur Verfügung stehe.

Im Hinblick auf einen möglichen Einsatz von Abwehrchefin Marina Hegering äußerte sich Voss-Tecklenburg zurückhaltender. "Bei Marina müssen wir einfach abwarten, wie jetzt der Fuß auf die Belastung reagiert, weil sie jetzt das erste Mal wieder die Ferse belastet. Das muss man sehen", sagte die Bundestrainerin.

Die deutschen Fußballerinnen starten am Montag (10.30 Uhr/ZDF) im australischen Melbourne gegen Marokko ins Turnier, Oberdorf und Hegering ( Fersenprellung) werden im Auftaktspiel voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Die beiden Leistungsträgerinnen hatten ihre Blessuren im letzten Testspiel vor der WM gegen Sambia (2:3) erlitten.

Seit der Ankunft in Australien vor einer Woche hatte das Duo vorwiegend individuell auf dem Gelände in Wyong gearbeitet. Oberdorf nahm am Freitag zu Beginn wieder am Mannschaftstraining teil, Hegering absolvierte erstmals eine Laufeinheit.