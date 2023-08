Sepp Kuss nutzte die seltene Chance im Rampenlicht, Jonas Vingegaard und Primoz Roglic rasten dem großen Rivalen Remco Evenepoel im Verbund davon. Die Stars des Top-Teams Jumbo-Visma haben bei der Vuelta in Spanien ihre Stärken ausgespielt und Titelverteidiger Evenepoel eine erste Niederlage zugefügt.

Der US-Amerikaner Kuss, der in diesem Jahr an den Rundfahrtsiegen von Vingegaard ( Tour de France) und Roglic ( Giro d'Italia) als wichtiger Helfer beteiligt war, siegte am Donnerstag nach 183,1 km bei der Bergankunft am Observatorium von Javalambre. "Es war eine unglaublich harte Etappe", sagte Kuss, "eine Etappe zu gewinnen, ist unglaublich. Ich werde es genießen."

Das Rote Trikot des Gesamtführenden verpasste Kuss knapp. Der Rückstand auf den 20-jährigen Franzosen Lenny Martinez (Groupama-FDJ) beträgt nur acht Sekunden. Einen Punktsieg landeten Vingegaard und Roglic, die ihren Rückstand auf den bisherigen Spitzenreiter Evenepoel auf fünf und elf Sekunden verkürzten.

Kuss siegte aus einer stark besetzten Fluchtgruppe heraus, zu der auch die deutschen Bora-hansgrohe-Fahrer Emanuel Buchmann und Lennard Kämna gehörten. Im finalen Anstieg verlor Kämna sieben Kilometer vor dem Ziel den Anschluss, der deutsche Meister Buchmann musste drei Kilometer später abreißen lassen. Buchmann belegte als bester Deutscher den 17. Platz.

Am Freitag wird auf der 200,8 km langen siebten Etappe von Utiel nach Oliva eine Sprintankunft erwartet.