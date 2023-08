Der australische Radprofi Kaden Groves ist auf der vierten Etappe der Spanien-Rundfahrt zum Tagessieg gesprintet. Der Fahrer vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich auf dem 183,4 km langen Abschnitt von Andorra la Vella nach Tarragona aus dem Hauptfeld heraus vor dem Kolumbianer Juan Sebastian Molano ( UAE Team Emirates) und dem Belgier Edward Theuns (Lidl-Trek) durch.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte Vorjahressieger Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Der belgische Ex-Weltmeister, der bei der 78. Vuelta a Espana seinen zweiten Grand-Tour-Titel anpeilt, führt weiter mit fünf Sekunden vor Lokalmatador Enric Mas ( Movistar).

Knapp vier Kilometer vor dem Ziel waren fünf Fahrer weit vorne im Peloton gestürzt, auch in der letzten Kurve vor dem Ziel kamen zwei Profis zu Fall. Beide Male blieben aber die Topfavoriten um den Tages- und Gesamtsieg verschont.

Zwischen dem Start in Barcelona und dem traditionellen Ziel in Madrid liegen 21 Etappen mit 3156,5 km Gesamtlänge. Das fünfte Teilstück führt das Hauptfeld am Mittwoch über 186,2 km von Morella, erstmals Startort bei der Vuelta, nach Burriana. Dort wird erneut ein Massensprint erwartet.