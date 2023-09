Der kolumbianische Radprofi Juan Sebastian Molano hat die zwölfte Etappe der Vuelta gewonnen. Einen Tag vor dem schweren Anstieg zum Col du Tourmalet setzte sich der 28-Jährige ( UAE Team Emirates) nach 150,6 km in Saragossa vor dem Australier Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) und dem Niederländer Boy van Poppel (Intermarche Circus Wanty) durch.

Der US-Amerikaner Sepp Kuss ( Jumbo-Visma) verteidigte erneut das Rote Trikot des Gesamtspitzenreiters erfolgreich. Erster Verfolger bleibt weiterhin der Spanier Marc Soler ( UAE Team Emirates), der 26 Sekunden zurückliegt. Auf Rang drei folgt Titelverteidiger Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step) vor dem dreimaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic ( Slowenien). Tour-Champion Jonas Vingegaard (Dänemark/beide Jumbo-Visma) belegt Platz sieben.

Bester Deutscher am Donnerstag war Kim Alexander Heiduk ( Ineos Grenadiers) auf Rang 17. Lennard Kämna ( Bora-hansgrohe), der auf dem neunten Vuelta-Teilstück am vergangenen Sonntag gewonnen hatte, erreichte den 112. Rang.

Auf der 13. Etappe über 134,7 km von Formigal-Huesca la Magia zum Tourmalet warten am Freitag insgesamt vier Berge auf die Fahrer, darunter zwei der höchsten Kategorie. Die Vuelta endet am 17. September ( Sonntag) traditionell in Madrid.