Der Auftakt misslungen, die Stimmung außergewöhnlich: Weltmeister Niklas Wellen hat sich trotz des überraschenden Fehlstartes der deutschen Hockey-Männer bei der Heim-EM von der Atmosphäre im Stadion begeistert gezeigt. "Es war Wahnsinn, ich hatte vor dem Warm-up schon Gänsehaut", sagte der Topstürmer nach dem 3:3 der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) vor rund 9000 Zuschauern im Mönchengladbacher Hockeypark gegen Wales.

"Wenn man dann reinläuft und alle schreien, und das ganze Stadion bei der Hymne mitsingt, das ist schon ein besonderer Moment", führte der 28-Jährige, der beim überraschenden deutschen WM-Titel Anfang des Jahres zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war, aus. "Das ist einmalig für uns, wir hoffen, dass wir den Fans noch bessere Ergebnisse liefern können als dieses."

Für Bundestrainer Andre Henning bringt das Turnier im eigenen Land aber auch mögliche Nachteile mit sich. "Wir wollen vielleicht auch in manchen Phasen zu viel", sagte der Coach nach dem Auftakt gegen die Briten. "Es gab Momente, wo die Leute uns unfassbar unterstützt haben, aber dass es uns schon beflügelt hätte, das habe ich noch nicht gesehen."

Besser werden soll das am Montag (18 Uhr) beim zweiten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Niederlande: "Keiner wird uns jetzt zum Favoriten quatschen und wir können uns da richtig reinwerfen. Das Abendspiel gegen Holland vor nochmal 10.000 Zuschauern und einer noch krasseren Stimmung zu spielen, darauf können wir uns freuen", sagte Henning.

Die DHB-Auswahl kämpft in Mönchengladbach um den ersten EM-Titel seit 2013 und die damit einhergehende direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Die deutschen Frauen, die am gleichen Ort das gleiche Ziel verfolgen, treffen nach ihrem überzeugenden 4:0-Auftakterfolg gegen Schottland im zweiten Gruppenspiel am Sonntag (17.30 Uhr) auf England.