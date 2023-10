Sven Schwarz hat beim Weltcup in Berlin für den ersten Podestplatz der deutschen Schwimmer gesorgt. In Abwesenheit des erkrankten Florian Wellbrock sicherte sich der 21-Jährige ( Hannover) am Samstag in 15:01,17 Minuten Platz zwei hinter Charlie Clark (USA/14:59,21 Minuten) über 1500 m Freistil.

"Mit der Zeit habe ich echt nicht gerechnet. Das ist schon echt stark, es ist erst die vierte Trainingswoche", sagte Schwarz. Die Zeit gebe "ein gutes Gefühl für die Saison". Oliver Klemet (Frankfurt), der sich bei der WM in Fukuoka Freiwasser-Bronze über 10 km hinter Weltmeister Wellbrock gesichert hatte, schlug in 15:18,92 Minuten als Vierter an.

400-m-Europameisterin Isabel Gose (Magdeburg) schwamm über 200 m Freistil in 1:58,67 Minuten auf Rang sechs. "Ich versuche gerade an ein paar Schwerpunkten zu arbeiten. Bereits im Vorlauf hat sich gezeigt, dass es auch schon ein bisschen klappt, was ich mir vornehme." Den Sieg sicherte sich die Olympia-Zweite Siobhan Bernadette Haughey (1:55,10).

Olympiasieger Adam Peaty, der in Berlin nach halbjähriger Wettkampfpause sein Comeback startet, musste sich über 50 m Brust mit 26,98 Sekunden Weltmeister Qin Haiyang (China/26,29) und dem Niederländer Arno Kamminga (26,97) geschlagen geben. Peaty, der bislang unter anderem dreimal Olympia- und achtmal WM-Gold gewann und die Weltrekorde über 50 und 100 m Brust hält, hatte zuletzt wegen mentaler Probleme unter anderem die WM verpasst.

Der deutsche Rekordhalter Melvin Imoudu (Potsdam/27,39) und Lucas Matzerath (Frankfurt/27,47) landeten auf den Plätzen sieben und acht. Über die 50 m Schmetterling verpasste Angelina Köhler (Berlin/25,94) als Vierte knapp das Podest beim Sieg der schwedischen Weltmeisterin Sarah Sjöström (25,06).

Ramon Klenz ( Berlin) erreichte über 200 m Schmetterling Platz fünf, Klemet wurde nach seinem 1500-m-Rennen Achter.