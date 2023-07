Für die DFB-Frauen steht am fünften Tag in Australien ein entspanntes Programm an. Am freien Tag geht es nach Sydney.

Für die deutschen Fußballerinnen steht am fünften Tag in Australien ein entspanntes Programm an. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gab den Nationalspielerinnen eine Woche vor dem WM-Auftakt gegen Marokko einen freien Tag, den Alexandra Popp und Kolleginnen zum Whalewatching oder Sightseeing in Sydney nutzen.

Für die Bootsfahrt hat sich unter anderem Lea Schüller entschieden. "Das ist auch eine Hafenrundfahrt und man sieht dann auch etwas von Sydney, das Opernhaus", erklärte die Torjägerin von Meister Bayern München: "Es ist wichtig, dass wir auch mal rauskommen und einen Ausflug machen - weil wir hoffentlich noch fünf Wochen lang hier sind."

Das WM-Basislager der DFB-Frauen befindet sich etwas abgelegen im Kooindah Waters Hotel in Wyong, rund 90 km nördlich von Sydney. Die Titelmission Down Under beginnt für die Vize-Europameisterinnen am kommenden Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne gegen den WM-Debütanten Marokko.