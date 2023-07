Klippenspringer Manuel Halbisch hat bei der WM in Fukuoka die angepeilte Top20-Platzierung erreicht.

Klippenspringer Manuel Halbisch hat bei seiner WM-Premiere die eigenen Erwartungen erfüllt. "Ziel waren für mich die Top 20", sagte der 25-Jährige aus Waiblingen nach Rang 18 im Momochi Seaside Park in Fukuoka. Für seine vier Sprünge aus 27 m Höhe erhielt Halbisch insgesamt 246,00 Punkte. "Ich bin mehr als zufrieden", bilanzierte er. Gold ging an den rumänischen Europameister Constantin Popovici (472,80).

Europameisterin Iris Schmidbauer hatte tags zuvor bei den Frauen aus 20 m Höhe Platz 13 belegt. Die Oberbayerin, die in Dresden trainiert, hatte im vergangenen Jahr in Rom den ersten offiziellen Titel im Rahmen einer Schwimm-EM gewonnen. Bereits seit 2013 gehört Klippenspringen zum WM-Programm. Es firmiert offiziell unter dem Begriff High Diving, da von einem Stahlgerüst und nicht wie in den Anfangszeiten von Klippen gesprungen wird.