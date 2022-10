Die deutschen Luftgewehrschützinnen haben im Team-Wettbewerb der WM in Kairo eine Medaille knapp verpasst.

Köln (SID) - Die deutschen Luftgewehrschützinnen haben im Team-Wettbewerb der WM in Kairo eine Medaille knapp verpasst. Am Sonntag unterlagen Anna Janßen (Freising), Hannah Steffen (Ohlweiler) und Denise Palberg (Holzwickede) im Duell um Bronze Indien. Die Männer scheiterten als Fünfte denkbar knapp an der Qualifikation für das Medaillenmatch.

Einen deutschen Doppelsieg hatten zuvor am Samstag die Sportlerinnen und Sportler des Deutschen Schützenbundes (DSB) im nicht-olympischen Target Sprint, einer Kombination aus Laufen und Schießen, gefeiert. Nach Silber und Bronze im Einzel siegten Kerstin Schmidt (Erbendorf) und Jacob Hofmann (Gräfenroda) im Mixed vor Anja Fischer (Mengen) und Dominik Hermle (Denkingen).

Beim Saisonhöhepunkt in Ägypten werden Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 vergeben. Bislang hat der DSB drei Startplätze für Paris 2024 sicher. Quotenplätze werden in Ägypten in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, KK-Dreistellungskampf sowie mit der Sportpistole bei den Frauen und der Schnellfeuerpistole bei den Männern vergeben.