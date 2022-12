Al-Khor (SID) - Manuel Neuer hat am Donnerstag sein 56. Länderspiel als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bestritten und Michael Ballack in der Liste der Rekordspielführer hinter sich gelassen. Neuer stand bei der Weltmeisterschaft in Katar im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica in der Startaufstellung und ist nun alleiniger Zweiter in der Liste hinter Lothar Matthäus.

Für den Torhüter vom deutschen Rekordmeister Bayern München war es der insgesamt 117. Einsatz für die DFB-Elf. - Die Rekord-Kapitäne des DFB (zusammengestellt vom SID):

1. Lothar Matthäus 75 Spiele als Kapitän/150 insgesamt

2. Manuel Neuer* 56/117

3. Michael Ballack 55/98

4. Philipp Lahm 53/113

5. Karl-Heinz Rummenigge 51/95

6. Franz Beckenbauer 50/103

7. Oliver Kahn 49/86

8. Uwe Seeler 40/72

9. Jürgen Klinsmann 36/108

10. Paul Janes 31/71

*aktiver Spieler